Захист лікарів

Українська промислова компанія ІНТЕРПАЙП та благодійний фонд “Відродження регіону” передали велику партію засобів захисту лікарням Дніпра. Цього разу медики отримали довгоочікувані костюми біозахисту та ізоляційні халати. Їх доставили з Китаю 24-го квітня. На цю закупівлю фонд витратив майже 36 мільйонів гривень.

Компанія ІНТЕРПАЙП та благодійний фонд “Відродження регіону” продовжують допомагати лікарням міста та області. Тисячі костюмів біозахисту, респіратори, ізоляційні халати, хірургічні маски — це першочергова необхідність для медиків, які знаходять на передовій в боротьбі з коронавірусом. Подякував за таку допомогу місту і сам міський голова.

Особливо цінна та довгоочікувана допомога костюми біологічного захисту. Бо саме їх так не вистачало лікарям. Тому компанія ІНТЕРПАЙП ще на початку пандемії домовилась з великою фармацевтичною фірмою з Китаю про закупівлю цих костюмів. І минулого тижня вони таки прибули до Дніпра.

Якість цих засобів індивідуального захисту й справді висока. Про це впевнено завіряє головний лікар поліклініки ІНТЕРПАЙП. Додає — захист медиків найголовніше завдання на сьогодні.

Цю велику партію засобів захисту між медичними закладами розподілить департамент охорони здоров’я міськради. Для кожної лікарні міста та області така допомога є дуже важливою та потрібною.

Загалом промислова компанія ІНТЕРПАЙП спільно з фондами Олени та Віктора Пінчуків вже виділила 114 млн грн на боротьбу з коронавірусом в Україні та області.