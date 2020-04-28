За минулу добу в області додалося 8 випадків COVID-19

Понад чотири сотні нових хворих на коронавірус за добу. Станом на 19 годину вівторка в Україні – 9410 інфікованих. На Дніпропетровщині їх загалом – 318. У Міністерстві охорони здоров’я звітують, вже п’ять днів поспіль число випадків інфікування не перевищує п’яти сотень. Проте загроза сплеску COVID-19 ще не минула. Усі подробиці – далі в сюжеті.

За минулу добу в Україні померли 19 людей із коронавірусом, 128 – одужали. Серед чотирьох сотень нових випадків інфікування, 94 – то лікарі. З початку епідемії захворіли 1843 медпрацівники. Це майже одна п’ята від усіх хворих на COVID в Україні. У центрі громадського здоров’я дослідили випадки інфікування. Й ось, що могло їх спричинити:

– відсутність чіткого плану дій медзакладу, порушення маршруту хворого та стандартів ведення пацієнтів

– неправильне користування засобами індивідуального захисту

– недостатня забезпеченість медперсоналу необхідними засобами індивідуального захисту

Вже п’ятий день поспіль в Україні зберігається стабільне зростання кількості хворих – не більше пів тисячі на день. Проте найближчими днями, кажуть у МОЗ, ситуація може погіршитися через порушення карантину на Великдень. Пік захворюваності прогнозують на початок травня. Та у Мінохорони здоров’я впевнені: Україна все ще може його обійти.

Найбільша кількість інфікованих, як і раніше, у Чернівецькій області — майже півтори тисячі. Спалах коронавірусу зафіксували ще в одному гуртожитку на Київщині – в Петропавлівській Борщагівці. З півтори сотні мешканців вже захворіли шестеро та комендант. У столиці ж хворих вже майже 1300.

На Дніпропетровщині ж за минулу добу додалося 8 випадків інфікування COVID-19, й тепер їх 318 загалом. Нові хворі з Дніпра, Апостолівського району, Кам’янського та Кривого Рогу. Переважно це – контакти по Першотравенську.

“Цим людям, якІ захворіли, від 23 до 57 років. Тільки 1 пацієнт в стані середньої важкості, решта на самоізоляції знаходяться вдома.”

У лікарні ж Мечникова йде на поправку 61-річна пацієнтка, яку 2 тижні тому доправили у критичному стані. Сьогодні вона отримала перший негативний тест на COVID-19. Якщо другий підтвердить цей результат, її випишуть додому. Вчора ж у лікарню доправили вагітну, хвору на коронавірус, наразі її стан стабільний.

Відтепер усіх вагітних мешканок області із коронавірусом доправлятимуть на пологи в лікарню Мечникова. Там вже запровадили жорсткі заходи інфекційного контролю.