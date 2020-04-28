Ситуація на Сході 

За минулу добу на Сході України російські найманці дев’ять разів обстріляли позиції наших військових. Двоє українських бійців були поранені. Втім, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Подробиці — у сюжеті.

Позиції наших захисників були обстріляні біля Попасної, Мар’їнки, Опитного, Новоселівки-2, Катеринівки, Травневого, Південного та населеного пункту Кримське. Загалом, окупанти в порушення Мінських угод випустили по позиціях наших захисників 19 мін різних калібрів. Обстрілювали з гранатометів та кулеметів. Двоє українських бійців отримали поранення. Їх евакуювали до військових мобільних госпіталів.

“Від початку поточної доби, станом на 12-ту годину, нашими воїнами зафіксовано 4 порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ. При цьому щоразу на лінії зіткнення ворог застосовував заборонені Мінськими угодами зразки озброєння. Бойових втрат від початку доби серед наших героїв немає. Втрати окупантів уточнюються.”

Крім того вчора з фронту до Дніпра військовим вертольотом доправили 4-х бійців.Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила Тетяна Губа, радниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації:

“Троє сонечок отримали поранення в період з 24 по 26 квітня. Стан стабільний, у свідомості, одного з аеропорту відразу завезли на консультацію в обласну офтальмологічну лікарню. Всі направлені у військовий госпіталь.

Дякуємо усім хто надає медичну допомогу нашим захисникам і забезпечує евакуацію.”

Також в Збройних Силах України за минулу добу зареєстровано дев’ять нових випадків захворювання на COVID-19. Загалом нині хворіє п’ятдесят три особи, на ізоляції знаходиться понад триста. За період пандемії одужали вісімнадцять людей, двоє померли. Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.