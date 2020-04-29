Скасування атестації та дистанційні тестування

У Міністерстві освіти надали рекомендації щодо завершення навчального року. Подовжувати його не стануть, однак на школярів чекають чимало нововведень. Найбільше вони торкнуться випускників 11-х класів. Для них зміняться умови проведення державної підсумкової атестації. А от випускні вечори взагалі під величезним питанням. Подробиці — далі.

2019/2020 навчальний рік не буде подовжений через карантин. Завершиться він буквально за місяць.

“Враховуючи рекомендації надані МОН України, освітній процес для учнів закладів середньої загальної освіти міста Дніпро буде завершено 29 травня.”

Семестрові оцінки школярів складатимуться з балів, які діти отримали до початку карантину, та тих, що заробили вже на дистанційному навчанні. Якщо останніх не вистачатиме, вчителі проведуть додаткові тематичні роботи.

“Підсумкові контрольні роботи будуть проведені за гнучким графіком, який складе керівництво закладу освіту. Контрольна робота може бути у вигляді тестів, у вигляді написання проєктів, у вигляді есе. Це вже вчитель визначає сам.”

Оцінки учнів поки що фіксують здебільшого в електронних журналах. У традиційні паперові бали перенесуть вже по завершенню карантину. Табелі успішності обіцяють надати в електронному вигляді.

“Згідно з наказом Міністерства освіти, державна підсумкова атестація для учнів 4-5 класів скасована. Тому у свідоцтвах про здобуття початкової або базової загальної освіти, навпроти ДПА буде стояти – звільнено.”

Учням, що закінчили 9 клас, свідоцтва обіцяють надати не пізніше 15 червня. Та найбільше змін цього року чекають на випускників.

“11 клас буде отримувати свої документи після завершення ЗНО та проведення ДПА. ДПА буде в форматі ЗНО. Тому що випускники здають ЗНО і ми зараховуємо їх оцінки, які вони там отримають, як результати ДПА.”

По завершенню навчання свята останнього дзвоника не буде, а от доля випускних вечорів поки не визначена.