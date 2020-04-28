Голови українських міст стали на захист мера Покрова. Олександра Шаповала підозрюють у розкраданні бюджетних коштів. Днями його взяли під варту і призначили величезну заставу. У той самий час, його колеги, очільники різних міст України, не вірять у винуватість голови Покрова. І вважають такі дії наступом на муніципалітет. Українські мери підтримали ініціативу очільника Дніпра Бориса Філатова про захист місцевого самоврядування. Чи вдалося їм це — дивіться просто зараз.

Під будівлею Красногвардійського райсуду Дніпра мери одразу п’яти українських міст. У той час там йде засідання у справі їхнього колеги — міського голови Покрова. Йому обирають тимчасовий запобіжний захід. Олександра Шаповала підозрюють у розкраданні бюджетних грошей. Днями його взяли під варту і призначили заставу у сімнадцять мільйонів гривень.

Одним з перших про справу Шаповала заговорив міський голова Дніпра Борис Філатов. Його заяву із закликом до законності й справедливості підтримали очільники десятків українських міст.

В Асоціації міст України справу Шаповала називають надуманою. За словами керівників об’єднання, величезна сума застави це лише підтверджує.

В решті решт, відстояти колегу українським мерам вдалося! Голову Покрова Олександра Шаповала відпустили з-під варти в залі суду без будь-якої застави. Члени Асоціації українських міст вважають таке рішення справедливим. І сподіваються, що розслідування справи так само відбуватиметься у рамках закону.