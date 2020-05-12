Контрафактні антисептики

Виробництво контрафактних антисептиків на Дніпропетровщині викрила Служба безпеки України. Нелегальне підприємство організували троє мешканців Кривого Рогу. Ділки виготовляли фальсифікат із сировини невстановленого походження, а продавали під виглядом відомого українського бренду. Правоохоронці вилучили майже чотири тисячі флаконів підробленого антисептика, триста літрів спирту, гліцерин, порожню тару і записи чорнової бухгалтерії. Загальна вартість виявленого контрафакту — майже мільйон гривень. Вже відкрито кримінальне провадження. Наразі перевіряється інформація щодо причетності до виробництва фальсифікату працівників правоохоронних органів, які могли сприяти розвитку контрафактного бізнесу.

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