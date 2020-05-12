Порушення карантину на ринках

12.05.2020 17:08

Недотримання соціальної дистанції продавцями, натовпи покупців та відвідувачі без масок. Держпродспоживслужба продовжує фіксувати порушення умов карантину на офіційних ринках Дніпропетровщини. Спеціалісти з санепіднагляду щодня слідкують за дотриманням правил. Якщо на початку травня порушення спостерігалися на кожному другому ринку, то зараз ситуація покращилася. За вихідні — одинадцять порушень, за минулу добу — лише два. Окрема проблема, кажуть фахівці, стихійні ринки. Контролювати дотримання правил карантину там фактично неможливо.

“Спільно з представниками Нацполіції вдається розігнати, на наступний день — знову збираються люди й відбувається торгівля. Були такі порушення на ринках Дніпра, Нікополя, Новомосковська.”

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