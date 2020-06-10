У Дніпрі будують дощову каналізацію там, де її не було роками. Роботи у розпалі на вулиці Янтарна. Мешканці тамтешніх дворів потерпали через зливи. Вода у дворах не сходила по кілька днів. Міська влада нарешті взялася розв’язати цю проблему. Про перебіг ремонту — дивіться далі.

В районі будинків 75А та 77А, що по вулиці Янтарній, раніше після злив мало не плавали, розповідають місцеві. Дощової каналізації тут не було зовсім. А от калюжі та багнюка майже не всихали.

Провести дощову каналізацію у цих дворах міська влада планувала кілька років. Цього квітня роботи нарешті розпочалися. Триватимуть вони у три етапи.

Після завершення глобальних робіт з проведення каналізації, підрядник візьметься за інші завдання. Зокрема, у дворах висадять дерева, засіють газон, відремонтують дороги та тротуари.

Підрядники обіцяють: якщо погода не стане на заваді, закінчити всі роботи мають в середині вересня. Загалом ремонт у двох дворах на вулиці Янтарній обійдеться у майже 9 млн грн.