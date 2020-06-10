Рівні дороги, сучасні зони відпочинку та комфортні освітні заклади. Комунальники Дніпра дісталися найвіддаленіших районів, якими ніхто не займався десятиліттями. Так, за останні кілька років Лівобережжя змінилося буквально до невпізнавання. І роботи продовжуються. Сьогодні віддалені житлові масиви проінспектував мер Борис Філатов. Усі подробиці — дивіться далі.

Це — одне з найвіддаленіших місць Амур-Нижньодніпровського району, вулиця Саранська. Вперше за півстоліття тут відновили дороги та тротуари, в одному з будинків замінили дах, відремонтували ліфт та сходові клітини. І взагалі, благоустрій мікрорайону — в самому розпалі.

Неподалік вулиці розташований Амурський парк. Єдиний в районі. Раніше ця місцина стояла занедбаною. Нині ж тут облаштували зелену зону для відпочинку з дітьми.

А ось сто вісімнадцята школа Дніпра тепер може позмагатися з будь-якою центральною. Тут у листопаді розпочали реконструкцію спортивної зали, роботи тривали пів року. Тепер вона обладнана за найсучаснішими технологіями. Вентиляційна система, наприклад, вмикається натисканням кнопки на смартфоні. На підлозі — покриття, що має пам’ять.

Відремонтували також тренерську кімнату, роздягальні та вбиральні, побутова техніка усюди — європейського виробництва. Школярі поки що не бачили новенької зали, та її вже встигли оцінити батьки.

А це вже п’ятдесят шоста школа. Вона невеличка, у закладі навчаються менш як чотири сотні дітей. Побудована у середині минулого століття, з того часу жодного капремонту. Ситуація змінилася лише кілька років тому, розповідає пані Ольга. Вона керує закладом вже три десятиліття.

Останніми роками комунальники наводять лад там, куди не діставалися десятиліттями. “Місто без околиць” – не тільки назва міської програми мера Дніпра Бориса Філатова, а і його велика мрія.

Наразі у різних районах Дніпра тривають ремонти доріг і тротуарів, у школах утеплюють фасади, оновлюють покрівлі, харчоблоки та спортивні зали. Очільник Дніпра каже: на темпи й обсяги робіт впливає скорочення надходжень до міського бюджету. Та попри це, переконує, зупинятися комунальники не будуть.