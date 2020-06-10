Від дощів до аномальної спеки

Сьогодні стовпчики термометрів перетнули позначку у 33 градуси тепла. Втім, дніпрян палюче сонце не лякає. На вулицях міста людно навіть опівдні. А ось лікарі застерігають: у таку погоду варто поберегти себе. Отримати тепловий удар дуже легко. Тож яких рекомендацій варто дотримуватися та як дніпряни рятуються від спеки — далі у сюжеті.

Полудень. Температура повітря 34 градуси. Попри спеку, люди не поспішають ховатися у тіні. Єдине — намагаються освіжитися біля фонтану.

На Набережній людей також вистачає. Михайло, продавець літньої прохолоди, каже, у порівнянні з минулим тижнем — попит на морозиво значно зріс.

Розпочався і сезон прогулянок річкою. Вже з минулої п’ятниці містяни активно ховаються від спеки на туристичних кораблях.

У таку спеку лікарі радять пити якомога більше води, носити одяг вільного крою та з натуральних тканин. А ще — не перебувати довго на сонці. Підвищена температура повітря може бути небезпечною для літніх людей, дітей та вагітних. Передусім тепловим ударом.

“Який супроводжується симптомами: почервоніння обличчя, гаряча шкіра, підвищена температура тіла, головний біль, слабкість і навіть втрата свідомості.”

Якщо на ваших очах хтось отримав тепловий удар, необхідно одразу викликати швидку та надати першу допомогу.

“Необхідно людину відвести кудись у тінь. Далі дати випити прохолодної води. Обтерти ділянки людського тіла, де близько до поверхні великі судини — це область шиї, під пахвами.”

Синоптики прогнозують, така спека протримається увесь наступний тиждень. Тож дотримуйтесь рекомендацій лікаря й бережіть себе.