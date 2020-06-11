Оновлення паркувальної інфраструктури Дніпра

У місті тривають ремонти та облаштування майданчиків для автівок. Почалися вони у квітні й продовжаться до жовтня. Мета реорганізації — створення сучасних й безпечних паркомісць. Комунальники вже встигли обладнати вісім об’єктів, попереду ще двадцять п’ять. Подробиці — у наступному сюжеті.

Ось тут, на вулиці Михайла Грушевського, замість звичайної розмітки для автівок тепер з’явилось сучасне паркування. Реорганізували 46 місць. Ремонт і облаштування майданчика на завершальній стадії. За словами підрядників, усе зроблено для зручності водіїв та з дотриманням правил дорожнього руху.

До того ж, кажуть, такий план паркування значно комфортніший, аніж попередній. Наприклад, відсутність бордюрів полегшує заїзд автівки. Збільшили й власне місце для стоянки транспорту, аби він не заважав руху на проїжджій частині.

Водії по різному ставляться до такої реорганізації паркомісць.

Найближчим часом оновлення інфраструктури відбудеться на Старокозацькій, Фабра, Січових Стрільців. У проєкті — реорганізація 25 майданчиків у центральній частині міста. Також у планах мерії організувати ще дві тисячі безкоштовних стоянок. І поступово займатись оновленням платних, яких у місті понад три тисячі.