Комфорт для максимальної кількості людей

У Дніпрі взялися за капітальний ремонт Центру первинної медико-санітарної допомоги номер вісім. Медзаклад буде не лише оновленим, але й доступним для людей з інвалідністю. Як проходить реконструкція, нині перевірив особисто міський голова, Борис Філатов. Більше деталей — далі у сюжеті.

Ремонтувати медзаклад розпочали ще тиждень тому. Тут планують замінити стару слизьку підлогу, а також вкласти тактильну плитку, як орієнтир для незрячих. Туалети також зроблять доступними для людей з інвалідністю. Приведуть до ладу і кабінети лікарів. Крім того, старі вхідні двері замінять на розсувні, аби сюди зручніше було потрапити на візку.

Насамперед взялися ремонтувати саме перший поверх, бо тут збирається найбільше людей.

Загалом цей медзаклад обслуговує близько ста тридцяти тисяч пацієнтів на рік. Поліклініка працює навіть під час капітального ремонту:

“Ми працюємо на повну потужність. Тобто всі наші пацієнти, які потребують медичної допомоги, вони можуть потрапити до нашого центру — через задній вхід на другий поверх, там де є реєстратура.”

Загалом на ремонт цього закладу виділили близько 9 мільйонів гривень. Роботи триватимуть до вересня.