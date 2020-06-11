Надія Комарова стала першою дніпрянкою, яка завдяки своєму захопленню досягла такого результату. Понад десять років жінка збирає сонечок. В неї їх вже майже дванадцять тисяч. У скарбничці Надії вже були три рекорди національного значення. І от зараз — світове визнання.

Шлях довжиною у десять років. Захоплення збирати сонечок з часом переросло в колекційний азарт. Згодом пішли рекорди. Спочатку три українських. І от нарешті — всесвітній. Надія Комарова стала п’ятдесят другою українкою, що увійшла до книги рекордів Гіннеса. І першою дніпрянкою, яка зареєструвала всесвітній рекорд в цій книзі.

Хоча в колекції жінки майже дванадцять тисяч предметів, до Книги Гіннеса увійшли всього п’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят п’ять. Але цього вистачило, аби стати рекордсменкою.

Але Надія сподівається перебити свій же рекорд. Колекціонерка не зупиняється на досягнутому і продовжує збирати сонечок. Втім, зізнається, таке захоплення б’є по кишені. Звання рекордсменки світу розділяє з усіма, хто їй допомагав у підготовці. А робота була проведена колосальна.

Для того, щоб відіслати колекцію сонечок лондонським експертам, знадобився навіть біолог.

Свою любов до сонечок Надія втілила навіть в татуюванні.

Серед експонатів жінки є і коштовні, і зовсім прості екземпляри. Але всі вони — частина життя колекціонерки. І хто зна, можливо в майбутньому всі вони стануть частиною музею. Незвичайного і веселого.