Суд знову перенесли

16.06.2020 18:21

Судове засідання, яке мало поставити крапку у справі Назарова, знову перенесли. Нагадаємо, у сімнадцятому році генерал-майора Віктора Назарова визнали винним у краху літака ІЛ-76 та смерті сорока дев’яти військовослужбовців, які знаходилися на борту. Його засудили до семи років за ґратами. Саме Назаров, попри дані розвідки, віддав наказ летіти. Та своєї провини він не визнає. Тож оскаржує вирок. Сьогодні Дніпровський апеляційний суд мав винести своє рішення. Але засідання відтермінували через хворобу члена суддівської колегії. Генерал-майор Віктор Назаров залишається на волі.

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