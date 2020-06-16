Від учора в Україні виявили 666 хворих на коронавірус

Кількість інфікованих продовжує повільно зростати. Через погіршення стану шпіталізували дружину президента України Олену Зеленську. Докладна епідситуація в нашому регіоні та в інших областях – далі в сюжеті.

666 нових випадків за добу! Загальне число інфікованих в Україні майже сягнуло тридцяти двох з половиною тисяч. Найбільше хворих на Львівщині – 139, Рівненщині 104 та Волині – 61. Натомість у двох областях – Миколаївській та Херсонській вчора недужих взагалі не виявили.

До лікарні доправили й дружину Президента Олену Зеленську. В неї діагностували двобічну пневмонію. Стан першої леді стабільний. Від учора одужало удвічі менше людей, аніж захворіло – 275. Захворюваність в Україні вже тиждень тримається на високому рівні. У МОЗ заявили: це не пов’язано зі збільшенням кількості проведених тестів.

Гарні новини надходять із Києва. Там суттєво зменшилась кількість нових хворих – 28 за добу. Проте сьогодні довелося заморозити щойно відкрите авіасполучення. В аеропорту “Київ” скасували усі міжнародні рейси через продовження карантину у столиці. Пасажири це дізнались о першій ночі. В соцмережах здійнялася хвиля обурень.

На Дніпропетровщині ж ситуація спокійна – від учора виявили 6 нових хворих. По одному мешканцю з Кам’янського й Новомосковська та аж четверо – із Дніпра.

Станом на вечір вівторка в Україні коронавірус здолали 14 з половиною тисяч людей. 912 – померли.