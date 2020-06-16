Екологічне лихо у Павлограді

Очисні споруди міста не справляються із фільтрацією каналізаційної води. Забруднені стоки зливають просто у притоку Самари. Люди скаржаться на нестерпний сморід, у деяких вже почались проблеми зі здоров’ям. Чиновники ж виправдовуються, мовляв не мають грошей на ремонт. Чи варто місцевим розраховувати на хеппі-енд цієї брудної історії – дивіться в репортажі Владислава Авдієнка.

Брудна вода, густа піна та нестерпний фекальний сморід. Чесно кажучи навіть в респіраторі тут дихати дуже важко. Це не очисні споруди, так виглядає самісінький берег річки Гніздка на околицях Павлограду.

Володимир вже 10 років спостерігає за скидами забрудненої води. Проте цієї весни ситуація значно погіршилася. Саме в період карантину, каже, зливати нечистоти почали значно частіше.

Та найстрашніше те, що відбувається під водою, кажуть рибалки. Дно засмічується мулом, й через відсутність кисню масово мре риба.

Більш того, із Гніздки за течією усі нечистоти потрапляють до Самари, а звідти у Дніпро.

Люди неодноразово зверталися і до міської й до обласної влади, проте отримують самі відписки. Нещодавно вони таки домоглися, аби Екоінспекція взяла проби води. Фахівці зафіксували цілий букет з отруйних речовин.

“Зафіксовано перевищення встановлених нормативів по вмісту завислих речовин, сухого залишку, хлоридів, азоту амонійного, фосфатів, заліза, нафтопродуктів, що є порушенням “Водного кодексу.”

Колектор, із якого течуть нечистоти, належить КП “Павлоград Дніпроводоканал”. Там визнають: дійсно скидають недоочищену воду, проте не зі своєї вини. Розповідають, ще у 2011-му міські очисні споруди почали реконструювати. Фірма підрядник спочатку демонтувала старе, але справне обладнання. А замінити його новим не спромоглася й до сьогодні.

Нас запрошують на підприємство. Головний інженер демонструє: із семи відстійників води — працюють лише чотири. З чотирьох секцій кисневої очистки води – дві. Система біологічної очищення води й досі не змонтована.

У “Павлоград-Водоканалі” заявляють: замовником реконструкції в 2011 році був департамент Житлово-комунального господарства та будівництва Облдержадміністрації. Саме вони фінансували та мали б контролювати виконання робіт. Приблизна вартість ремонту – від 25 до 50 мільйонів гривень. Таких грошей на його завершення КП не має.

Яка подальша доля реконструкції? Ми направили до облдержадміністрації інформаційний запит, проте фактично отримали відписку.

“Ось тут вказано, що департамент ЖКГ та будівництва облдержадміністрації розцінює наш запит, як звернення. А це означає, що на відповідь нам доведеться чекати ще до 30 днів.”

А от в облраді пішли на контакт та навіть запевнили: область готова профінансувати завершення ремонту очисних споруд. Проте за умови передачі КП “Павлоград-водоканал” в їхнє безпосереднє управління.

“Ви розумієте, виділяти гроші підприємству, яке тобі не підпорядковано, це дуже ризиковано. Чи є якісь незаконні врізки, чи є споживачі із якими зовсім не заключені, а воду вони споживають.”

У цьому випадку кошти могли б виділити вже цього року. Інакше ж на допомогу доведеться чекати принаймні до 2021-го.

“На жаль, на сьогодні депутати міськради це питання зняли з розгляду сесії.”

Поки ж КП “Павлоград-Водоканал” власним коштом лагодять те що можуть. На ремонт труб витратили майже півмільйона гривень. Втім, запевнили телефоном в Обласній екоінспекції, від відповідальності це їх ніяким чином не звільняє. Підприємству за забруднення річки загрожує штраф. Суму збитків наразі уточнюють.