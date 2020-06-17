В Україні – одразу два коронавірусні антирекорди

Сьогодні найвища смертність та захворюваність за весь час епідемії. Минулої доби виявили 758 хворих, померла 31 людина. Зважаючи на загрозливу ситуацію, сьогодні на засіданні уряду карантин подовжили до 31-го липня. Подробиці – далі в сюжеті.

Загальне число випадків інфікування COVID в Україні перевищило 33 тисячі. За минулу добу зареєстрували сім з половиною сотень хворих, понад 3 десятки людей померли. Це найвищі цифри за весь період епідемії.

Найбільше нових випадків зареєстрували на Львівщині – 155, в Закарпатській області – 82 та на БуковИні – 69. Знову зросла кількість хворих в столиці – там за учора виявили 41 хворого, 2 людини померли. Для контролю за додержанням карантинних обмежень залучили додаткові наряди правоохоронців.

На Дніпропетровщині ж від учора зареєстрували усього 8 інфікованих: троє з Дніпра, стільки ж з Широківського району, по одному із Кривого Рогу та Павлограду. Одна людина загинула від COVID. Це 83-річна мешканка Кам’янського. Загалом в області зареєстровано 1012 випадків захворювання, 726 людей вже одужали, двоє за минулу добу.

І третій на сьогодні антирекорд: у світі зареєстрували майже 150 тисяч інфікованих коронавірусом за добу. Найбільше недужих виявили в Бразилії – понад 37 тисяч випадків та США – 25 тисяч. Також відомо: вже чотири країни замовили ще не випущену вакцину від коронавірусу. Мова йде про препарат розроблений Оксфордським університетом. Україна наразі веде перемовини, аби теж встати у чергу.

До слова, Італія, Німеччина, Францієя та Нідерланди вже оплатили 300 мільйонів доз вакцини.