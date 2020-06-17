В екстремальних умовах перебувають цьогоріч випускники

Пробне ЗНО мало б відбутись за розкладом, але в останню мить його перевели в заочний формат. Тепер всі в очікуванні, чи відбудеться основна сесія так, як вона планувалась. А тим часом, Дніпропетровщина в лідерах зареєстрованих і на пробне і на основне тестування. Новини про ЗНО – далі.

Всі готувались та хвилювались. Але напередодні, через погіршення епідситуації, пробні тести скасували. В якості альтернативи спочатку запропонували онлайн форму, але виявились не готовими технічно. В підсумку вирішили, що пробне ЗНО пройде заочно, тобто вдома. Однак фахівці впевнені, це не дозволить учасникам тестування повною мірою адаптуватись до основної сесії.

Пробне тестування ще триває. Воно розпочалось п’ятнадцятого червня і закінчиться ввечері дев’ятнадцятого. На сьогодні взяли участь вже десять тисяч випускників області. До речі, всі кошти, що вони заплатили за пробне ЗНО, їм відшкодують. Щодо основної сесії то вона стартує двадцять п’ятого червня.

В Дніпропетровському регіональному центрі оцінки якості освіти кажуть, всі пункти, де проходитиме тестування, в плані епіднорм готові. Остаточну інформацію, щодо проведення ЗНО, має дати уряд.