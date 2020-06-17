Щури, нестерпний сморід та гори мотлоху

У Дніпрі на житломасиві Західний розгорівся брудний скандал. Мешканці приватного будинку перетворили свою оселю на велетенський смітник, куди зносять непотреб з понад усюд. Їхні сусіди скаржаться: жити в таких умовах — неможливо! Наш Марко Ручка розбирався в ситуації.

На цьому відео збентежені люди показують, з яким безладом їм доводиться жити поряд. Непотріб розкиданий просто скрізь. Так звані “плюшкіни” проживають на житломасиві Західний. Територію будинку вже давно перетворили на смітник.

В спеку сусіди взагалі не знають, куди й подітися. Чоловік Оксани Максим сконструював альтанку, щоб влітку вечеряти на повітрі, але в таких умовах це неможливо.

У будівлі проживають жінка разом з батьком. Разом зносять до хати непотріб зі смітників.

Ось, власне, і господиня.

Жінка стверджує, зберігає речі померлої матері на пам’ять. Але обіцяє: разом із батьком все приберуть. До розв’язання проблеми місцеві намагалися долучити депутатку цього округу. Катерина Збарська визнає — ситуація складна.

З такою ж проблемою зіштовхнулись і на житломасиві Перемога. У цій багатоповерхівці мешкає чоловік, який геть засмітив свою квартиру.

Вже як пів року господар носив до оселі непотріб зі смітників. У квартиру не проштовхнешся. Через скарги місцевих, комунальне підприємство “Благоустрій міста” вирішило взяти ситуацію під свій контроль. Очистили всю квартиру й вивезли сміття.

У подібних ситуаціях мешканцям радять звертатися до місцевого депутата, який вже потім має скоординувати план дій.