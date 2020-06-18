Врятувати вухасту сову

Зоозахисниця Вероніка Конькова на волонтерських засадах вже не один рік опікується пораненими птахами. Лише з початку літа до волонтерки зверталися щонайменше двадцять разів. Нині жінка рятує життя вухастої сови з тяжкими травмами. Дивіться.

Цю милу вухату сову знайшли пораненою обабіч дороги на Ігрені. Черепно-мозкова травма, паразити та перелом лівого крила — випадок складний. Тож робити прогнози доволі складно.

“Зараз її стабілізують, вона отримує знеболювальне, антибіотики. Треба визволити її від паразитів. І тоді, якщо вона це переживе, бо це доволі складна процедура. То тоді буде вже йти мова про операцію — про порятунок зламаного крила.”

Якщо сову вдасться врятувати, до природи вона вже не повернеться. Адже з таким крилом їй там не вижити. На неї чекає притулок або любляча родина. Загалом лікування цієї вухатої сови коштує близько п’яти тисяч гривень. Грошей критично не вистачає. Тож якщо ви хочете допомогти цій пернатій красуні, можете зробити це за номером картки вказаної на екрані.

КАРТКА ПРИВАТБАНКУ- 5168 7422 3365 0724

ВЕРОНІКА КОНЬКОВА

Часто жінці не лише привозять пернатих, але й шукають поради, як їм допомогти. Днями до Вероніки звернувся чоловік, який під час запуску вентиляції у новій будівлі знайшов гніздо із пташенятами:

“Запитав, як довго ще вони повинні перебувати у гнізді. Я сказала, що, мабуть ще пару тижнів, не більше. Вони зробили, відокремили ту частину вентиляційної труби й зробили заглушку, щоб можна було підглядати за пташенятами. А вентиляцію провели поруч.”

Таке ставлення до природи дуже зворушує. А особливо, коли людина сама шукає рішення, як допомогти, а не ще більше нашкодити, каже волонтерка.