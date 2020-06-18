Погроза розправи за підтримку колег

18.06.2020 18:08

Обурливий випадок стався у 12-ій лікарні Дніпра. Співробітники планували цього ранку вийти на пікет, щоб висловити солідарність з медиками 21-ої інфекційної лікарні. Депутат від “Слуги Народу” Кирило Нестеренко ініціював звернення до правоохоронних органів щодо перевірки діяльності цього медзакладу. Дніпровські лікарі ж розцінили це як політичні гоніння й почали виходити на мовчазні мітинги. Однак це перший випадок, коли медикам почали надходити погрози.

Проте колектив 12 лікарні все ж вирішив вийти на протест під стіни свого закладу. Кажуть: ситуація з колегами та погрози їхній керівниці є неприпустимими. За фактом залякування планують звертатися до поліції.

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