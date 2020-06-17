Черговий деревопад – тепер вже у Кам’янському

Постраждали чотири людини. Двох жінок довелося терміново доправляти до обласної лікарні імені Мечникова. Їм діагностували чисельні перелами та черепно-мозкові травми. Загалом, за декілька годин негоди у Кам’янському впало близько півтори сотні дерев! Наш Єгор Ромахло дізнавався, чи впоралося місто з наслідками стихії та у якому стані наразі потерпілі.

Шквальний вітер та стіна з дощу. Вчора негода дісталась й до Кам’янського. Величезні тополі почали падати одна за одною. Роботи з ліквідації наслідків стихійного лиха тривають й досі.

Постраждали, на жаль, не лише автомобілі. На цих фото видно, як деревом придавило жінку. На щастя, вона вижила. У важкому стані її разом з ще одною потерпілою відвезли до лікарні Мечникова.

Інша жінка лишилась у лікарні Мечникова. Її стан характеризують як важкий, але стабільний. Ще двоє постраждалих – з менш серйозними травмами – одужують у Кам’янській лікарні швидкої допомоги.

Добряче постраждали від негоди й домівки містян. Наприклад, цій господині тепер доведеться ремонтувати дах будинку. Адже шквальний вітер просто зірвав частину шиферу.

У міськраді Кам’янського ж повідомили – загалом через негоду впало приблизно сто п’ятдесят дерев. Два десятки електромереж обірвано. Комунальники обіцяють усе відновити у найкоротші терміни.

І додають – наразі у Кам’янському вже працюють над планом усунення з вулиць міста аварійних тополь. Першою на черзі стане реконструкція центрального проспекту – яка дозволить замінити близько чверті тисячі старих дерев.