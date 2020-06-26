Частина Набережної під загрозою обвалу

26.06.2020 17:50

Нещодавно опорна стіна неподалік ресторану “Поплавок” почала тріщати. Й за лічені секунди впала значна її ділянка. Величезні шматки бетону справили враження на наших кореспондентів. Вони дізнавались в чому причина такої руйнації. Всі подробиці — далі.

Бетонні руїни, що утворилися внаслідок обвалу, – й досі розкидані тут всюди.

Власне, свідком цієї події став рибалка. Близько третьої ночі Анатолій саме був неподалік, ловив рибу. Чоловік каже — спочатку і не зрозумів що то за гуркіт.

І вже на ранок ця подія сколихнула й активістів, які викликались власноруч облаштувати паркову територію неподалік. Сергій один з ініціаторів цього проєкту. Твердить — на місці, де стався обвал, вони хотіли поставити лавки для відпочинку відвідувачів!

Аби тут було безпечно, Сергій звертається по допомогу до мерії. Закликає провести тут ремонтні роботи та створити умови для людей.

З мерії кажуть — руїнні залишки на Набережній прибрали. А сам обвал пов’язують із зношеністю конструкцій.

Надалі в мерії планують укріпити стіну, а пізніше й реконструювати.

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