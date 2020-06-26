Понад 1100 за добу!

В Україні продовжує зростати число хворих на COVID. У двох західних областях – вже зайняті понад п’ятдесят відсотків ліжок для інфікованих. Тим часом урядовці продовжують послаблювати карантин – й назвали дату відкриття кінотеатрів. Яка ситуація в нашій області та інших регіонах – дивіться далі в сюжеті.

За минулу добу в Україні виявили на 100 випадків захворювання більше, аніж позавчора. Й вперше за весь час епідемії – більше 1000. В лідерах залишається Львівщина – там додалося 200 хворих. Близько ста – на Рівненщині.

У МОЗ заявляють: у двох західних областях – Чернівецькій та Закарпатській заповнені більш ніж половина ліжок для хворих на COVID. Там активно готують медзаклади другої хвилі. Тривожний рекорд й у столиці – 113 нових випадків. Спалах коронавірусу виявили на Троєщині – на великому речовому ринку. Там занедужали п’ятеро працівників.

На Дніпропетровщині ж ситуація стабільна: одужали десятеро хворих, інфікувалися 12-ть. Троє мешканців Кривого Рогу, Дніпровського та Павлоградського районів. Та дев’ятеро – Дніпра.

У МОЗ зазначають: система охорони здоров’я за останні 3 місяці добряче загартувалася. Ми маємо низький відсоток смертності відносно навіть найбільш розвинутих у сфері медицини європейських країн. 2.6 проти чотирьох у Німеччині. Вдалося збільшити й обсяги тестування.

На засіданні кабінету міністрів вирішили: кінотеатри зможуть відкритися вже другого липня. Втім, лише заповнені наполовину та не всюди. Одразу 10 областей та столиця не можуть послабити карантин. За оцінками ВООЗ в світі виявляють лише третину усіх випадків зараження коронавірусом. Зважаючи на це в Україні зараз може бути 120 тисяч підтверджених випадків.