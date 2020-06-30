На Дніпропетровщині півсотні офіцерів запасу пройдуть службу у Збройних силах

Мова йде про тих, хто закінчив кафедру військової підготовки, має вищу освіту та ще не служив в армії. Завдяки такій перепідготовці офіцери запасу отримують практичний досвід. Втім перш ніж вони потраплять до військових частин, їм слід пройти тримісячне навчання.

На плацу до відправлення готується перша черга офіцерів запасу. Перепідготовку та підвищення кваліфікації протягом трьох місяців вони проходитимуть у вишах Одеси, Харкова, Львова та Києва. Всі навчалися на військовій кафедрі. Втім у Збройних силах не служили. Тож у цей призов готуються виконати свій обов’язок.

Валерій сам прийшов до військкомату та виявив бажання служити. У планах після проходження перепідготовки – робота в поліції. Тож впевнений – навички, які отримає у Збройних силах, обов’язково стануть у нагоді.

На рівні з чоловіками проходитиме і навчання, і службу Діана Клименко. Жінка каже, армійська справа, то її свідомий вибір. До того ж, нещодавно її син пішов служити за контрактом. Тож тепер і вона хоче бути йому прикладом. Вдома лишається чоловік та молодша донька. Родина усіляко підтримує бажання жінки присвятити себе армії.

Офіцери пройшли суворий відбір. Тим, хто мали проблеми із законом або були на облік у наркодипаснері, відмовляли одразу. До того ж усіх кандидатів протестував психолог. У військкоматі кажуть, на призваних офіцерів запасу поширюється такий самий соцпакет пільг та гарантій, як і на офіцерів-контрактників.

Навчання триватиме три місяці. Після офіцери потраплять до військових частин. У зону ООС їх направляти не будуть. Ті ж, хто проявлять себе, через пів року за бажанням зможуть продовжити службу вже за контрактом.