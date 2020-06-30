Українські Мальдіви

Білосніжний пісок та прозора вода. Його називають Українськими Мальдівами! Піщаний кар’єр у Вільногірську – ще одне місце для повноцінного відпочинку в центрі промислової зони. Ходять чутки про тамтешній небезпечний радіаційний фон. 11 канал перевірив місце разом з експертами. За декілька секунд в ефірі – другий випуск телепроєкту “Travel eleven”. Увага на екран!

Бархани, немов у пустелі. Кришталево чиста лазурова вода, як на кращих пляжах екзотичних курортів.

Усім фотоблогерам — шлях сюди! Сотні кадрів за пару годин.

Та незабутні враження.

Проте дістатися цього райського куточка — ще те задоволення. 110 кілометрів від Дніпра можна здолати на авто, автобусом чи електричкою. Час в дорозі приблизно однаковий – 2 години. Залізницею, до речі, дешевше та зручніше — потяг прибуває майже до самого кар’єру. Зупинка “104-тий кілометр”.

Машина: “БЕНЗИН – 210 ГРН

Автобус: 130 ГРН

Електричка: 60 ГРН

Якщо ж вирушаєте автівкою, тримайтеся міцніше, бо шлях подекуди — наче після бомбардування.

“Такі величезні ями об’їжджають навіть фури!”

Найкращий варіант — траса E50. В районі Божедарівки проїдьте далі до повороту на Долинське, там дорога краща. Від Вільногірська до кар’єру усього 15 хвилин ґрунтовки.

Кар’єр на околицях Вільногірська утворився 70 років тому. Поруч збудували один з найбільших заводів-виробників скла. Також із піску почали видобувати мінерали. Згодом кар’єр затопили підземні води. Так і утворився промисловий курорт.

Ведуть роботи тут й досі. З рукотворного озера викачують суміш піску та води та промивають у пошуках корисних копалин.

Чи безпечно відпочивати посеред промзони? Подейкують, пісок радіоактивний. Ми запросили на місце експертів ДСНС із дозиметром. Спершу заміряємо радіаційний фон на піщаному пагорбі.

“Зараз прилад показує 7 мікрорентгенів в годину при допустимій нормі 50 мікрорентгенів в годину.”

Далі вимірюємо показник біля води.

“5 мікрорентгенів в годину, норма допустима.”

В 7 разів менше норми! Проте головна небезпека зовсім не у піску. Фахівці застерігають: купатися тут не можна. Адже ніхто не знає точної глибини водойми.

“Водоймище не обстежено водолазами. Є перепади температур, тому що глибина різна, до 8 метрів.”

Проте відпочивальники впевнені: біля берега — безпечно.

А зараз готуємо смартфони, професійну камеру та йдемо на бархани.

Родзинка Вільногірського кар’єру — це величезні гори білого піску. Фантастична локація для фото.

Слоу-моушн, таймлапс та ще десятки ідей для фотосесії. 15 хвилин й маєте неперевершені світлини для соцмереж.

Плануючи поїздку, майте на увазі: найближчий магазин за 2 з половиною кілометри у Вільногірську. Туалету також немає. Й звісно — жодного укриття від сонця, окрім поодиноких дерев.

На пляжі немає навісів, тож обов’язково беріть із собою парасолю, головний убір та крем для засмаги.

Отож, якщо вам вже закортіло влаштувати незвичний фотосет, помилуватися піщаними дюнами та скупатися у прозорій воді, Вільногірський кар’єр чекає. Втім, дотримання правил безпеки на воді — обов’язкове!