Обережно ставитися до майна громади

Влада Дніпра закликає містян обережніше ставитися до майна територіальної громади. Зокрема наполегливо просить не руйнувати лавки, урни та пам’ятники. На прикладі невеличкого скверу біля ринку Образцова, комунальники показали журналістам, скільки зусиль потребує прибирання лише однієї невеличкої площі. Дивіться.

Дві години фізичної праці та повний ківш сміття – так комунальники прибирають цей невеличкий сквер біля Образцового ринка. Це улюблене місце відпочинку місцевого населення, певного його контингенту.

До того ж у сквері немає ані освітлення, ані ситуаційних камер. Тож порушники порядку почуваються вільно.

Зазвичай цю ділянку прибирає дві людини, але після вихідних їм знадобилася підмога.

Дісталося від гуляк і місцевому пам’ятнику. Cпочатку з нього відірвали барельєф, а десь з місяць тому ще й літери. І така картина у всьому місті, каже представник мерії. Поліція вже навіть не реагує на звернення від чиновників. Адже таких епізодів занадто багато. Люди крадуть навіть квіти з клумб.

Чиновник каже, на ті кошти, що доводиться витрачати на відновлення лавок, смітників, тощо – можна б було поставити декілька нових. Тож радить двічі подумати перш, ніж щось ламати.