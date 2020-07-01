Новий соціальний центр для безхатченків

У Дніпрі презентували нове приміщення міського соціального центру. Замість колишнього, яке розміщувалося на вулиці Антоновича. Розрахований центр у першу чергу на допомогу безхатченкам. Там вони зможуть заночувати, прийняти гарячий душ та навіть відновити втрачені документи. Офіційне відкриття – вже шостого липня. Вікторія Будзинська – далі.

Адреса нового соццентру для безпритульних — вулиця Лоцманська, 22 А. Він розрахований на 60 осіб. В одній кімнаті може проживати до шести людей одночасно. Є їдальня, харчі безкоштовні. Санвузол з новим ремонтом, а також душ з гарячою водою. Проте людина спочатку має завітати у кабінет до медсестри.

Максимальний термін проживання — пів року. Цього має вистачити, аби вирішити найбільш нагальні проблеми безхатченків.

Також соціальний центр надаватиме своїм мешканцям можливість отримати тимчасову прописку.

Директор центру каже, у планах ще співпраця з Центрами зайнятості, аби люди мали можливість офіційно працевлаштуватися. Тобто всі умови тут забезпечили, далі лише справа бажання кожної конкретної людини змінити своє життя.

Також міський голова додав, що Дніпро готове ділитися досвідом створення такого центру з іншими містами України.