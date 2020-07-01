Вандалізм вражаючих масштабів

Сміттєперевізник Дніпра показав, на що мешканці перетворюють контейнери для відходів. За два роки їх знищили майже три тисячі. Наші кореспонденти підрахували: збитки можуть сягати 18 мільйонів гривень! Подробиці – далі в сюжеті.

Їх трощать, відламують колеса, підніжки та кришки. Ба навіть спалюють. Ці відео нещодавно виклали в мережу. На житломасиві Ломівський вандали підпалили одразу 2 баки.

На підприємстві-сміттєперевізнику – ціла гора із розплавленого пластику. Кажуть, контейнери страждають від дій вандалів й від простої необачності.

Експлуатувати пластикові баки європейського типу в Дніпрі почали навесні 2018-го. Відтоді, твердять чиновники, викрали, повністю знищили або пошкодили близько 3 000 сміттєвих контейнерів. Більшість відновленню не підлягають.

Збитки від такого вандалізму колосальні. В інтернеті середня ціна на такі контейнери – 6000 гривень. Помноживши її на кількість знищених баків отримаємо 18 мільйонів.

Якщо побачили як хтось нищить бак, чиновники радять: негайно викликайте поліцію, процес зніміть на відео. В ідеалі необхідно, щоб до приїзду копів знайшлися додаткові свідки події.