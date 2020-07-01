Понад шість сотень хворих на коронавірус за добу

Кількість інфікованих в Україні зросла до майже 45-и тисяч. Через поширення COVID-19 у Києві посилили карантин. Чи можливий такий сценарій по всій країні й чи чекати українцям на повернення жорстких обмежень – дивіться далі.

Плюс три нових випадки коронавірусу на Дніпропетровщині. Таким чином загальна кількість інфікованих сягнула майже 1090 осіб. За минулу добу COVID-19 діагностували у одного мешканця П’ятихатського району та двох – з обласного центру. Тож у Дніпрі хворих вже більш як півтисячі.

“392 особи вже одужали. У 21-й лікарні на сьогодні очікують на свій результат 7 пацієнтів. Отримано 216 негативних результатів. Жодного з пацієнтів не під’єднали до апартів штучної вентиляції легень.”

В Україні за минулу добу зафіксовано 664 нових випадків захворювання на коронавірус. Таким чином загальна кількість інфікованих вже майже 45 тисяч. У Києві за останню добу + 101 хворий. Це майже вдвічі більше, ніж днем раніше.

Тож влада міста вирішила посилити протиепідемічні заходи в столиці.

Влада буде вимушена повертати жорсткі карантинні обмеження, якщо поширення інфекції продовжить зростати. Й медична система не зможе впоратися з кількістю хворих на COVID-19. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Говорити ж про скасування обмежень стане можливим, коли в країні практично перестануть фіксувати нових хворих на коронавірус.

Міністерство охорони здоров’я вже готує лікарні другої та третьої хвилі до боротьби із коронавірусом. Сподіваються, що дефіциту ліжкомісць у цих медзакладах не буде. Та нагадують: коронавірус реальний, як і люди, що з ним зіткнулися. Два тижні, чотири тижні, 40 днів — стільки часу іноді треба, щоб подолати недугу. А щоб надіти маску та продезінфікувати руки — кілька секунд.