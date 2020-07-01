Літературна зірочка

Дніпровська школярка перемогла у престижному всеукраїнському літературному конкурсі. Його вже третій рік поспіль влаштовує київський Мистецький Арсенал. Змагання має назву “Антитвір”. Тому що юним письменникам дозволяють відійти від будь-яких правильних, “шкільних” варіантів. Надають можливість йти лише за своїм натхненням. Що й зробила наша талановита землячка. З літературною зірочкою знайомилася Ірина Каблоцька.

Марії сімнадцять років. Крім письменництва в неї ще багато занять. Зараз здає ЗНО, готується до вступу у Медичну академію. Участь у конкурсі “Антитвір 2020” була обумовлена двома бажаннями: щоб почули її думки й оцінили літературу.

Інформацію про перемогу Марія почула під час ZOOM конференції з членами журі конкурсу. Перед цим журналісти й письменники обрали зі 115 творів 21. А онлайн оголосили переможців та назвали володарку першого місця.

Організатори обіцяють, що твори учасників і переможців конкурсу увійдуть у збірку. Видавництво “Ранок” вже погодилося на її створення. У книжці обов’язково буде оповідання за назвою “Lacrima dell’anima”, що у перекладі з італійської означає “Сльоза душі”.

Марія каже, може писати лише про те, що схвилювало. Її твір виник на тлі нещодавніх подій в Італії. В ньому два головних персонажі. Лікарка, що рятує пацієнтів, а потім і себе від жахливого вірусу. Та дивна істота, яка збирає душі й відправляє у потойбіччя. І не розуміє, чому люди так хапаються за життя.

Оповідання, його тема та сюжет спочатку вразили маму Марії, Юлію. Вона не очікувала, що донька може створити на папері таку реальність. Мама перша зрозуміла, що Марія стала письменницею.

Колись друзі подарували Марії сувенірне гусяче перо. Ніби пророкували їй письменницьке майбутнє. У цьому юна літераторка теж бачить частину наступного сюжету. Де цей атрибут, ймовірно, перетвориться на чарівну зброю.