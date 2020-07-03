Знову майже 900 випадків

В Україні продовжує зростати кількість інфікованих коронавірусом. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, якщо перетнемо позначку у шістдесят хворих на сто тисяч населення, карантин посилять по всій країні. Україна вже впритул наблизилася до критичного показника. То чи чекати повернення обмежень — дивіться далі.

Від учора в Україні долалося 876 інфікованих коронавірусом. Більшість нових випадків зареєстрували на Львівщині – 153. Загальна кількість хворих там також найбільша в усій країні — майже 6000. Через загрозливу епідситуацію у Львові заборонили працювати усім нічним клубам. В трійці лідерів по захворюваності також Київ та Закарпаття – 105 та 80 нових хворих відповідно.

На ранок п’ятниці все ще не готові послабити карантин 9 областей та Київ. Ще 3 дні тому прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив: якщо матимемо 60 інфікованих на 100 000 населення, карантин посилять на загальнонаціональному рівні. Зараз в Україні – 59,7 хворих на 100 000 людей. Втім глава МОЗ запевняє: повертати обмеження на державному рівні поки не планують.

На Дніпропетровщині за минулу добу зареєстрували 8 випадків захворювання. 3 в Дніпровському районі, 1 – в Жовтих водах та по 2 у Дніпрі та Кривому Розі.

Гарні новини надходять з Європи. Англійсько-шведська компанія AstraZeneca заявила, що знаходиться на завершальному етапі тестування вакцини від COVID і пообіцяла почати постачання чотирьохсот мільйонів доз вже до кінця цього року.

Загальна кількість випадків захворювання на COVID в Україні майже сягнула 47 тисяч. З них поки одужали 20 з половиною тисяч людей, померли понад 1200. У світі ж сьогодні зафіксували черговий антирекорд захворюваності: 208 тисяч випадків. Абсолютний лідер — США. Там виявили 55 тисяч нових хворих. Президент Дональд Трамп пояснив тривожні цифри великими обсягами тестувань.