Загострення ситуації на Сході країни

Там бойовики вкотре порушують мінські домовленості. Позиції наших військових щільно обстрілюють з мінометів, гранатометів та артилерії. Загалом під обстріл потрапили вісім населених пунктів. Є втрати серед цивільного населення. Вчора українські військові поранили одного бойовика. Однак з нашої сторони також є поранений. Ворожий снайпер поцілив у бійця неподалік Пісків. Нині його рятують у лікарні Мечникова

38-річний військовослужбовець отримав серйозні вогнепальні поранення вчора поблизу селища Піски. З великою крововтратою та важким травматичним шоком його евакуювали гелікоптером до Дніпра. Військові медики під’єднали його до апарату штучної вентиляції легень. До лікарні ж Мечникова чоловік надійшов вже близько десятої години ночі.

Кулі ворожого снайпера потрапили у стегно бійця та буквально розтрощили йому ліву руку.

Попри усі зусилля медиків існує загроза ампутації руки. Однак головний лікар каже, під час операції травматологи зроблять все можливе аби зберегти кінцівку. Адже раніше їм неодноразово вдалося робити дива.

Як от у випадку іншого військовослужбовця — Дениса. Він у 2015 році отримав надзвичайно складні поранення обох ніг біля Красногорівки. Автомобіль, у якому їхав боєць, підірвався на протитанковій міні. Девять місяців лікування, близько 20!!! операцій — та лікарі все ж врятували йому ноги.

Вибухова травма, вогнепальні та осколкові переломи кісток гомілки та кісток стопи — поранення були дуже серйозними.

Сергій Риженко каже — лікарі зберегли військовому ногу, але надважливо, аби боєць не відчував дискомфорту через у повсякденному житті. Тож, вирішили провести ще одне хірургічне втручання.

Тим часом на фронті ситуація загострилася. Загалом вчора бойовики десять разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. А сьогодні з 5-ї до 8-ї ранку — відкрили шквальний мінометний та артилерійський вогонь. Під обстріли потрапили хутір Вільний, Південне, Залізне, Новотошківське, Шуми, Авдіївка та Оріхове.

Внаслідок обстрілів по населеному пункту Зайцеве загинула місцева мешканка 1940-го року народження.

Серед військових втрат немає, а от жертви серед бойовиків уточнюються.