Розбивають скло та обмальовують рекламою наркотиків

У Дніпрі вандали псують новенькі зупинкові комплекси. Комунальники не встигають встановити конструкції, як доводиться їх відмивати та ремонтувати. Хуліганство мешканців Дніпра обходиться міському бюджету у копійчину. На гроші, які витрачають на відновлення комплексів, щороку могли б встановлювати один додатковий. Подробиці – далі.

Вже сто двадцятий зупинковий комплекс нині встановлюють у Дніпрі — на вулиці Панікахи, 15. На цих фотографіях видно, який безлад тут коївся раніше. Замість місця для очікування транспорту — суцільні МАФи.

Цей комплекс досить великий, адже тут жвавий пасажиропотік. Як і всі інші, він викладений плиткою, зокрема і тактильною. Для людей з інвалідністю тут встановили пандуси. А для безпеки пасажирів — захисні стовпчики.

Новим зупинковим комплексом мешканці житломасиву Тополя вже активно користуються. Такими змінами люди не натішаться.

Та старання міської влади зробити місто комфортнішим, на жаль, цінують далеко не всі. Зупинкові комплекси буквально ваблять вандалів. Так за останній тиждень на конструкціях з’явилося з півсотні написів з рекламою наркотиків.

У копійчину обходиться й ремонт комплексів після того, як хулігани розтрощують скло.

На ті кошти, які спрямовують на відновлення конструкцій, підрахували посадовці, можна було б встановлювати один додатковий зупинковий комплекс щороку.