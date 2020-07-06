Реконструкція лікарні швидкої допомоги

Реконструкція приймального відділення та поповнення автопарку швидких. У Дніпровській лікарні швидкої допомоги завершуються масштабні ремонтні роботи. Це стало можливим завдяки гранту Світового банку. Також за цією програмою медичний заклад отримає цілу низку нового обладнання. Детальніше у наступному сюжеті наших журналістів.

Зведена з нуля прибудова та нові під’їзді шляхи. Саме так наразі виглядає майбутнє приймальне відділення Дніпровської клінічної лікарні швидкої допомоги. Керівництво медзакладу пояснює — масштабна реконструкція стала можливою завдяки гранту Світового банку. Роботи тривають вже декілька років.

Закінчити реконструкцію планують до кінця року. У самому ж відділенні постійно чергуватимуть лікарі. В їхньому розпорядженні буде й нове медичне обладнання, теж придбане коштом Світового банку. У тому числі високотехнологічні томографи та ангіограф. Транспортувати сюди пацієнтів будуть на нещодавно придбаних швидких. У міськраді запевняють — ці машини обладнані усім необхідним.

Валерій Анатолійович — працює водієм швидкої вже 33 роки. Майже весь цей час чоловік проїздив на вітчизняних авто. Зараз, за кермом іномарки — одразу відчув різницю.

Загалом на балансі міста — сімдесят сім швидких. Шістдесят з них — іномарки нового ґатунку.