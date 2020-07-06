Зупинити кровотечу за лічені секунди

Два десятки водіїв та контролерів електротранспорту Дніпра пройшли тренінг з надання домедичної допомоги. Працівників Депо №1 навчали госпітальєри, які ще нещодавно рятували життя бійців на передовій. Навіщо водіям тролейбусів навички військових парамедиків — Валерія Бовша розповість.

Жовтень 2018-го. У Дніпрі на проспекті Гагаріна невідомі обстріляли два тролейбуси. На щастя, тоді пасажири відбулися лише переляком.

Потрапляють під кулі та в ДТП, стають свідками моторошних аварій — такі будні водіїв електротранспорту. Тож їм доводиться постійно бути напоготові.

А ще антибактеріальні серветки та кілька різновидів бинтів. Аптечку, яка є у кожному тролейбусі, показує пані Лілія — водійка з майже тридцятирічним стажем. За десятиліття роботи жінці доводилося потрапляти в різноманітні ситуації та надавати постраждалим в дорожніх пригодах першу допомогу.

Лілія — одна з двадцяти працівників першого тролейбусного депо, яких запросили на тренінг від військових парамедиків. Госпітальєри, які ще нещодавно надавали домедичну допомогу на фронті, зараз навчають цивільних. Сьогодні водіям та контролерам показували, як зупиняти кровотечі найсучаснішим методом.

Це — кровоспинний турнікет. Накласти такий можна за десять секунд. Фіксувальний шворінь потрібно обертати аж до зупинки кровотечі. Після цього слід застебнути липучкою й написати час накладання.

Такий тренінг для працівників електротранспорту Госпітальєри провели вперше. І одразу вдало. Тож обіцяють: далі буде.