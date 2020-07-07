Чергове “генеральне прибирання”

Порятунок мешканців будинку на Комунарі від сусідки із синдромом Плюшкіна. Лише минулого літа з її квартири вже вивезли аж дев’ять вантажівок непотребу. Минув рік, а ситуація повторюється. Змусити жінку лікуватися сусіди права не мають. А міському бюджету таке “генеральне прибирання” щороку обходиться у чималу копійку. Але вихід із ситуації таки є. Який — наші журналісти знають.

Комунар. Звичайна багатоповерхівка з незвичайною мешканкою. Комунальники сидять на лавці й морально готуються до чергового “генерального прибирання” у її квартирі. Лише рік тому сміття в помешканні сягало стелі й звідси вивезли аж 9 вантажівок сміття.

І от сьогодні — ситуація повторюється.

Комунальники знімають вікна з петель, аби просто у ківш викидати усе сміття. Одяг, перемішаний з купою пластикових пакетів, консервація, старі коробки, пляшки та взуття — все це валяється просто під ногами. Сама ж мешканка квартири на такі дії комунальників реагує спокійно.

Однак документи на квартиру не показує. І сама допомагає збирати свої скарби комунальникам. Пояснює, увесь цей мотлох тягне у квартиру, аби потім здавати у пункти прийому і хоч трохи заробляти на життя.

Усе сміття з квартири технікою перекидають у вантажівку. За процесом спостерігають сусіди. Розповідають, жага до збирання мотлоху у жінки спадкова. Раніше цим промишляли її матір із бабусею, а тепер і вона.

Комунальники твердять, жінка має величезні борги за квартиру. Світло давно відімкнули, як і газ. Штрафувати її немає сенсу. А виселити можуть лише за рішенням суду. За це й візьмуться найближчим часом. Адже місту такі чистки обходяться приблизно в 10-15 тисяч гривень.

На відселення проблемної сусідки тепер з нетерпінням чекають чи не усі мешканці під’їзду. Адже кидати своє дивне “хобі” вона не збирається, а жити поряд з горами її непотребу, особливо влітку — просто нестерпно.