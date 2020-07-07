Майже три сотні загиблих під час літнього відпочинку

Цьогорічна статистика невтішна. На Дніпропетровщині ж з початку сезону — вже аж 14-ть потопельників. Трагічні події трапилися переважно на неофіційних пляжах, де немає ані рятувальників, ані медиків. Сьогодні на Монастирському острові пройшли спеціальні навчання зі порятунку людини, що потопає. Інформація, яку потрібно знати кожному, хто збирається відпочити на пляжі — у наступному сюжеті.

Надзвичайники проводять навчання. Роль потопаючего дістається одному із водолазів. За легендою, йому стало зле у воді приблизно в десяти метрах від берега. На допомогу одразу ж кинувся його колега.

Лічені секунди — і рятувальник наближається до людини, що потопає. Робить захват і починає тягнути його до берега. Операція триває не більше як хвилину.

Головне, ділиться рятівник, перевернути постраждалого на спину, щоб він у паніці не затягнув під воду людину, яка хоче допомогти. А ще — зробити правильний захват.

Якщо ж вода встигла потрапити до дихальних шляхів врятованого, його одразу ж передають медикам. Сьогодні на Монастирському острові це госпітальєри. Інструктори кажуть: нерідко спеціалістів поруч просто немає, тож життя постраждалого залежить від людей, які знаходяться поруч. Спершу необхідно спробувати привести врятованого до тями — голосно до нього звернутися та завдати больове подразнення.

Якщо реакції немає, слід одразу ж перевірити дихальні шляхи та послухати дихання. Якщо постраждалий робить менш як два вдихи за десять секунд, переходити до серцево-легеневої реанімації. Щоб визначити місце для непрямого масажу серця, необхідно знайти яремну ямку та черевне сплетіння.

Коли все це робить досвічена людина, схема така: 13 натисків на грудну клітину, а потім – 2 вдихи в рот. Зараз, під час епідемії, проведення штучного дихання може бути небезпечним, тож спеціалісти рекомендують використовувати спеціальні накладки. До того ж, коли бракує досвіду, взагалі краще обмежитися тільки непрямим масажем серця.

Проводити серцево-легеневу реанімацію потрібно аж до відновлення життєвих показників — дихання та пульсу. Або до приїзду бригади швидкої допомоги. Дуже добре, якщо поблизу знайдеться дефібрилятор. Наразі все більше громадських місць — торговельних комплексів чи ресторанів — мають таке портативне медичне обладнання.

З початку літа на водоймах нашого регіону вже потонуло чотирнадцять людей, серед них п’ятеро дітей. Причини зазвичай, у надмірному вживанні алкоголю на пляжах та поганому догляді за малечею.

Наразі у Дніпрі працюють три офіційних пляжі — у парку Сагайдак, на житломасиві Придніпровськ, на Монастирському острові. Там щодня чергують рятувальники та медики, а дно річки регулярно обстежують водолази.

Цьогоріч кількість відвідувачів місцевих пляжів б’є всі рекорди. Тільки минулими вихідними біля річки на Монастирському острові відпочивали більш як три тисячі людей. Під час такого величезного скупчення треба бути особливо обережними. І дивитися по сторонах — можливо, комусь знадобиться саме ваша допомога.