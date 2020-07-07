Про таке на брифінгу повідомив профільний міністр Максим Степанов. Каже, лабораторні центри забезпечені місячним запасом тестів при повному завантаженні. Також стан лікарень та готовність медиків неможливо порівняти із тим, що було у березні. Між тим вже другий день поспіль в країні спостерігають певну стабілізацію ситуації з COVID-19.

За даними Центру громадського здоров’я, за останню добу лабораторно підтверджено 564 нових випадків коронавірусу. З них 19 – у дітей та 16 – у медпрацівників. 197 пацієнтів шпиталізували, 21 людина померла.

Кількість українців, які саме зараз хворіють на коронавірус, складає 26 131 особу. З них у стаціонарах лікуються 4200 пацієнтів, 106 людей підключені до апаратів ШВЛ. У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що готові до другої хвилі пандемії коронавірусу. Мовляв, лабораторні центри забезпечені місячним запасом тестів при повному завантаженні.

В області за останню добу підтверджено один новий випадок коронавірусу.

У Дніпрі ж на 7 липня загалом зафіксовано 537 інфікованих. Більшість хворих вже одужали.

“Одужали вже 454 людини. Очікує на свій результат у 21-й лікарні один пацієнт. Та жоден з пацієнтів не підключений до апарата штучної вентиляції легень.”

Уряд схвалив законопроєкт Мінюста яким пропонують посилити відповідальність власників громадських закладів за недотримання масочного режиму відвідувачами. Так само це стосується й пасажирів маршруток. При цьому штрафи для фізичних осіб збираються значно зменшити. Нагадаємо, зараз перебування без маски у громадських місцях може коштувати щонайменше 17 тисяч гривень.

Фахівці вважають, зменшення штрафів пов’язано з тим, що доведених до суду протоколів про порушення правил карантину — зовсім небагато. Чи зміниться юридична практика, коли суми покарання стануть не такі суворі, — сказати важко. Тим більш, що законопроєкт ще не опубліковано, до того ж його має затвердити Верховна Рада.