Газони — не для паркування

Дороги — для авто, тротуари — для пішоходів, а газони — аж ніяк не для паркування. Щодня у місті інспектори з контролю за паркуванням фіксують десятки таких порушень. Водії залишають свої автівки просто посеред зелених зон навіть за наявності вільних паркувальних майданчиків. Які штрафи за це світять автохамам та де найчастіше їхні колеса псують газон — дізнавались наші журналісти.

Елітна іномарка припаркована прямісінько посеред площі Героїв Майдану. Її власник не знайшов кращого рішення, як залишити свою автівку на газоні. Хоча офіційні паркувальні майданчики, що знаходяться через дорогу — напівпорожні. Інспекторам не залишається нічого іншого, як виписати штраф.

Покарання як для власника авто такого класу — мізерне. Всього двісті п’ятдесят п’ять гривень. Евакуація ж транспорту за таке порушення не передбачена. Однак єдиний виписаний штраф одразу вплинув на водіїв, які припаркували свої автівки поряд, теж нелегально.

І таких випадків за день — десятки, кажуть інспектори з контролю за паркуванням. За рік взагалі — близько пів тисячі. Та у деяких зонах, як, наприклад на цій алеї біля перехрестя Січових Стрільців та проспекту Яворницького, порушників вдалося викорінити повністю. Принаймні так запевняють у самій інспекції.

Кожного ж місяця у Дніпрі інспекторами з контролю за паркуванням фіксується до десяти тисяч порушень.