Паркувальники стали донорами крові

17 інспекторів з паркування сьогодні на роботу не вийшли. Але заради благородної мети. Вони стали донорами крові для крихіток з перинатального центру та їхніх мам. Під час пологів бувають різні ускладнення. Тож запаси компонентів крові потрібні завжди. Усі подробиці — далі у сюжеті.

З самого ранку під обласною станцією переливання крові своєї черги чекають інспектори з паркування. До інспекції з проханням про допомогу звернулись з акушерського відділення перинатального центру. Там вкрай потрібна кров і для новонароджених малюків, і для їхніх матусь.

Ілона — інспектор з паркування. Кров здає вже не вперше. Та цього разу робить це з особливим хвилюванням. Адже це — для маленьких крихіток, які потребують допомоги.

Попри карантин та спеку, на станції переливання донорів не бракує. Щодня вони приймають до дев’яноста людей. Та кров потрібна завжди. Наприклад, той же перинатальний центр звертається ледь не щодня. Не всі пологи проходять без ускладнень, тож компоненти крові у медзакладі вкрай потрібні.

“Якщо серйозні випадки з кровотечами, з ускладненнями, то буває від 15 до 20 донорів жінка отримує за два дні. А так 2-3, максимум 5.”

Кров для перинатального центру сьогодні здали 17 інспекторів з паркування. Охочих було більше.Та через стан здоров’я та вік донорами змогли стати не всі.