Троє людей загинуло, один травмований

Такі наслідки моторошної ДТП, яка сталася у межах Дніпра. Вночі на Полтавському шосе зіштовхнулися два автомобілі: мікроавтобус Фольксваген та легковий Форд. Остання машина постраждала найбільше. Її пасажири померли на місці, водій – вже у лікарні. Більше деталей – далі у сюжеті.

Фатальне зіткнення сталося близько 23-ї години ночі на Полтавському шосе. Фольксваген рухався у напрямку селища Партизанське. Він намагався обігнати інший автомобіль та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковим Фордом.

На місці загинули пасажир та пасажирка Форду. Водія з численними травмами доправили до шостої міської клінічної лікарні. З приймального відділення його одразу перевели до операційної.

Після близько двох годин на операційному столі – пацієнт помер. Травми були несумісні з життям. До цієї ж лікарні доставили й водія та пасажира Фольсквагена:

“У водія діагностовані забої, лише поверхневі травми, нічого серйозного. У пасажира цієї автівки було діагностовано черепно-мозкову травму, забійні рани обличчя, забій поперекового відділу хребта.”

Їм було надано медичну допомогу. Від госпіталізації пасажир відмовився та залишив лікарню. 26-річного водія Фольксвагена ж нині затримала поліція. Попередньо встановили: він допустив виїзд на зустрічну смугу, коли намагався обігнати інший автомобіль.

“Сьогодні йому буде буде вручено повідомлення про підозру у скоєнні злочину передбаченого ч 3. статті 286 ККУ. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років.”

Також водію оберуть міру запобіжного заходу. Всі деталі ДТП будуть встановлюватися у рамках досудового розслідування.