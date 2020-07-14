Рада проголосувала за законопроєкт про погашення заборгованості Південмашу

Верховна Рада підтримала законопроєкт 324 голосами. Зміни до держбюджету 2020 року передбачають погашення заборгованості зарплатні співробітникам в розмірі близько 300 млн грн, включно з податками та єдиним соціальним внеском.Не платять зарплату на Південмаші вже 11-й місяць. Гроші надійдуть на підприємство до вересня після затвердження необхідних підзаконних актів.

Авторами законопроєкту №3697 стали народні депутати з Дніпра — Дмитро Кисилевський, Максим Бужанський. Внесення цього законопроєкту було передбачено рішенням виїзного засідання комітету економічного розвитку, яке відбулося 12 березня в Дніпрі за ініціативи Дмитра Кисилевського.

“У першій редакції, ми пропонували виділити кошти не лише на виплату зарплати, а й на покриття боргу перед бюджетом. Після довгих консультацій з бюджетним комітетом вдалося відстояти можливість прийняття законопроєкту в цілому вже сьогодні, але тільки по виплаті боргу перед співробітниками. Зарплата людей важливіше “, – пояснює Дмитро Кисилевський.

Ухвалення законопроєкту вирішить нагальну проблему виплати зарплати. За словами Кисилевського, важливо створити умови, коли підприємство зможе самостійно розв’язувати такі питання, не вдаючись до допомоги бюджету, інакше ситуація буде повторюватися. Розробкою таких законопроєктів зараз займається нардеп спільно з Космічним агентством та Міністерством економічного розвитку.

У число співавторів увійшли також інші депутати від Дніпропетровської області — Роман Каптєлов, Олександр Трухін, Дмитро Чорний, В’ячеслав Медяник, Денис Герман. Загалом 21 народний депутат. Текст законопроєкту розроблений Космічним агентством та Міністерством економічного розвитку під керівництвом заступника міністра економіки Світлани Панаіотіді.