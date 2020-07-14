Дороги, що перетворилися на канали й затоплені будинки

Напередодні Дніпром пройшов великий циклон, та випали рясні опади. Комунальники ліквідовували наслідки негоди всю ніч. Кореспонденти одинадцятого проїхалися містом, аби оцінити збитки. Найбільшого лиха шторм наробив на Селянському узвозі – де з початку літа йде реконструкція. Вода просто змила багатотижневу працю комунальників. Детальніше про наслідки негоди розповість наша Вікторія Будзинська.

Чи не найбільше від вчорашньої негоди постраждав Селянський узвіз. Величезні ями, змита дорога цього літа це вже другий такий випадок. Дісталося й мешканцям будинку обабіч узвозу. Вночі люди були готові терміново залишати свої квартири.

Ще на початку сезону мерія розпочала капітальну реконструкцію цієї вулиці. Голова правління ЖБК каже, під час ремонту пошкодили одну з комунікацій їхнього будинку.

Стривожені мешканці будинку не спали півночі — слідкували за ситуацією з водою.

Дійшло навіть до того, що у сусідському чаті людей закликали бути готовими терміново евакуюватися.

Зрештою підрядники, які й займалися ремонтом вулиці, почали викачувати воду з підвалу. А саму вулицю почали засипати щебенем. У міській раді так коментують негоду на Селянському узвозі:

“Наразі на фінальній стадії знаходиться заміна самого зливового колектора на новий і ми плануємо до 1-го серпня, що він уже буде працювати в повному обсязі.”

Та не лише ця вулиця постраждала від негоди. По всьому місту людям довелося вичерпувати воду з під’їздів. Затопило декілька супермаркетів. А вулиці перетворилися на канали.

Потужний дощ викликав висотний активний циклон. Його доволі важко спрогнозувати, кажуть синоптики.

“Середня кількість опадів в області від 2 до 21 мм. Щоб було зрозуміло, місячна норма липня – 55 мм. Один міліметр — це один літр води на квадратний метр.”

А от дехто з дніпрян мріяв би, щоб їх подвір’я затопило водою.

У це важко повірити, але нині я стою на трамвайній колії. Сьогодні тут мав би курсувати 9-й трамвай. Однак всю вулицю Бердянську затопило нечистотами.

Місцеві стверджують — нечистоти били фонтаном. Пахуча рідина змішалася з дощовою водою і затопила подвір’я. У цього господаря постраждав автомобіль, повністю залило невеличкий город та підтопило будинок:

“Рівень води був по рівень фундаменту, і до підлоги, до порогу доходила вода. Просочувалася у сам будинок.”

Пересуватися вулицею неабияк складно, а дійти до порогу будинку — й поготів. Така ж ситуація і в сусідньому дворі. Нечистоти просочилися всередину будинку в якому йшли ремонтні роботи.

А в іншому дворі нечистоти дісталися підвалу.

Нині на місці працюють рятувальники та робочі водоканалу — вони відкачують цю чорну воду. Затоплення не сталося, якби комунальники вчасно чистили дощову каналізацію, вважають місцеві.

Хто ж відшкодує людям збитки завдані проривом каналізації? У міській раді кажуть таке:

“Мешканцям приватного сектору треба звернутися до Водоканалу із заявою про збитки, завдані даною аварійною ситуацією. Обов’язково скласти з представниками водоканалу акт – і буде розглядатися.”

Дощову каналізацію обіцяють прочистити найближчим часом. Так само як і запустити трамвай.