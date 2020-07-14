Одужань більше, ніж нових випадків

Проте ситуація складна. За добу в Україні виявили ще понад шість сотень хворих. На Одещині – посилили карантин. Натомість, на радість туристам, збільшився список країн, куди дозволено в’їзд українцям. Детальніше про це та епідситуацію в регіонах – далі в сюжеті.

638 інфікованих за добу. З добу в Україні виявили трохи більше нових хворих, аніж днем раніше. В лідерах залишаються Львівщина – там 147 нових випадків, 67 на Закарпатті та 112 – в Києві. Втім у МОЗ відмічають й високий рівень одужань.

Ситуація залишається складною в третині областей України. На Закарпатті до прийому інфікованих залучили ще 4 лікарні. А в Одесі – посилили карантин. На превеликий жаль відпочивальників, владі довелося заборонити роботу кафе, барів та закладів культури у нічний час. Людей закликають дотримуватися соціальної дистанції.

На Дніпропетровщині ж за останню добу виявили двох нових хворих – із Дніпра та Новомосковського району. Натомість ще 12 осіб одужали. Кількість активних хворих тримається в межах сотні. Більшість з них мешканці Дніпра.

Сьогодні медичні експерти з Великобританії оголосили: під час зимової хвилі коронавірусу в Королівстві можуть загинути до 120 тисяч людей. Нагадаємо, в українському МОЗ прогнозували до 7000 смертей на кінець 2020-го. Днями Індія передала Україні 50 000 доз противірусного препарату, що має допомогти рятувати життя у випадках, коли до COVID приєднується ще й грип.

Й приємні новини для відпочивальників. Тепер українцям дозволено в’їзд ще й на сонячні Багамські острови та до менш популярного Лівану. Таким чином кількість держав, що готові прийняти українських туристів зросла до 25.