Підбирали ключі та зламували квартири

У Дніпрі поліцейські затримали групу крадіїв. Троє місцевих мешканців проникали до чужих осель та виносили все цінне майно. Після втікали на автівці іноземної реєстрації. За такою схемою чоловіки працювали у Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях. Затриманим загрожує кримінальна відповідальність за частиною третьою, статті 185-ї. А це від трьох до шести років позбавлення волі.

“Під час проведення обшуків за місцем мешкання та в автомобілях зазначених осіб було вилучено холодну зброю, боєприпаси, гранати, золоті вироби, та годинники.”