Підбирали ключі та зламували квартири

14.07.2020 19:27

У Дніпрі поліцейські затримали групу крадіїв. Троє місцевих мешканців проникали до чужих осель та виносили все цінне майно. Після втікали на автівці іноземної реєстрації. За такою схемою чоловіки працювали у Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях. Затриманим загрожує кримінальна відповідальність за частиною третьою, статті 185-ї. А це від трьох до шести років позбавлення волі.

“Під час проведення обшуків за місцем мешкання та в автомобілях зазначених осіб було вилучено холодну зброю, боєприпаси, гранати, золоті вироби, та годинники.”

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