У лікувальних закладах Дніпра оновлюють медичне обладнання

Так, у 16-ій лікарні з’явився надсучасний цифровий рентген апарат. Такий, як у європейських клініках. Його вартість – 3,5 мільйони гривень. Кошти були виділені з міського бюджету. Обладнання унікальне, воно поєднує у собі функції рентгену та флюорографа. Подробиці — далі у сюжеті.

Ось це унікальне обладнання — два в одному. На ньому можна проводити й рентген-діагностику, й флюорографію. Апарат надсучасний. Він легко рухається у будь-який бік. А знімки можна робити лежачи, сидячи чи навіть стоячи. Доля випромінювання від новенького апарату в рази нижча за старе обладнання.

Апарат — цифровий. Тож знімки робить миттєво. У той час, як на старому плівку доводилось проявляти, потім сушити. А вже після — описувати. Зараз же результати рентгену із розшифровкою миттєво отримує лікар, що веде пацієнта.

Апарат робить знімки надвисокій якості. А для 16-ї лікарні, де є відділення травматології, хірургії, політравми та пульмонології це надзвичайно важливо.

Медицина — одна з найважливіших галузей, тож їй приділяють особливу увагу, кажуть міські очільники. За останні два роки з бюджету Дніпра на неї спрямували понад 900 мільйонів гривень. Першочергове завдання — матеріально-технічне оснащення лікарень.

Цьогоріч на оснащення медзакладів місто виділило понад 20 мільйонів гривень. Вони підуть на закупівлю обладнання вкрай необхідного для лікування пацієнтів. Так, в 9-ій лікарні вже найближчим часом з’явиться сучасний цифровий рентген апарат.