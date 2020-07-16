Води по коліна більше не буде

Принаймні, на такий ефект розраховують комунальники, прочищаючи у Дніпрі зливову каналізацію. Звісно, там, де вона є. Наразі ж працюють із мережами на проспекті Яворницького та в інших районах міста. А де дощових колекторів немає зовсім – починають їх будувати. Такі роботи зараз тривають на житломасиві Парус на вулиці Моніторній. Подробиці – далі.

На проспекті Яворницького сьогодні не вщухали роботи. За допомогою спецтехніки там чистили мережу зливової каналізації. Востаннє це робили рік тому, тож системи були повністю забиті.

В ідеалі, кажуть комунальники, системи слід чистити після кожного сильного дощу. Інакше каналізація не справлятиметься зі своєю роботою, а пробивати мережі буде значно тяжче.

Крім води у зливову каналізацію потрапляють пісок, камені та навіть сміття. Мережі забиваються й вода не проходить. Для розв’язання таких проблем у місті користуються спецтехнікою.

При промиванні дощоприймальною каналізації один з найголовніших технічних помічників — ось ця машина. Вона єдина у Дніпрі. Придбали її у 2016 році. Її унікальність у порівнянні з аналогами, які використовують по всій Україні, полягає у надпотужності.

Комунальники звітують: від початку року прочистили каналізацію на житломасивах Тополя, Сокіл та Перемога. Наразі працюють у декількох районах міста.

“Прочищається відрізок від вулиці Володимира Вернадського, до вулиці Олексія Гончара. І сторона, що вниз іде. Сьогодні проводяться також роботи на проспекті Героїв. Також проводяться роботи в районі Кайдацького мосту.”

Найпроблемнішою фахівці називають вулицю Каруни. Кажуть, діаметр труб там не справляється з великими обсягами води. Проте у місті чимало місць, де зливова каналізація відсутня взагалі.

Наразі комплексні роботи з проведення дощоприймальної каналізації розпочалися на вулиці Моніторна, біля будинку №7. Там зливових колекторів не було ніколи. Будівництво обійдеться місту у 7 млн гривень.