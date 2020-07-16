Нині в країні на COVID-19 активно хворіє 26079 людей

Про це повідомляє Громадський центр здоров’я України. Загалом з початку карантину зафіксували вже понад п’ятдесят тисяч випадків коронавірусної хвороби. Тим часом у Міністерстві охорони здоров’я анонсують підвищення зарплатні лікарям та інтернам. Крім того від Індії наша країна отримала лікарський засіб, який внесений до національного протоколу лікування COVID-19. Дивіться.

За останню добу в області виявили 8 нових випадків COVID-19. Натомість ще 10 мешканців Дніпропетровщини одужали. Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської облдержадміністрації. У Дніпрі всього з початку карантину COVID-19 виявили у п’ятсот п’ятдесяти дев’яти людей. З них одужали п’ятсот дев’ять.

“Четверо осіб очікують на свої результати у 21-й лікарні. Також у 21 лікарні маємо 224 негативних відповіді. Один пацієнт знаходиться на штучній вентиляції легень.”

В Україні ж за минулу добу COVID-19 виявили ще у вісімсот сорока вісьмох людей, вісімнадцять померли, а одужали — вісім сотень. Кількість зареєстрованих активних хворих на сьогодні складає трохи більш як двадцять шість тисяч.

У міністерстві кажуть, цих ліків вистачить для понад п’яти тисяч пацієнтів. Також Максим Степанов анонсував збільшення зарплатні для медиків вже з першого вересня. Таке рішення вчора прийняв уряд.

До того ж уряд виділив понад сто три мільйони гривень на оплату роботи інтернів першого, другого та третього року навчання. Також з Міністерства охорони здоров’я – повідомили про сім областей неготових до послаблення карантину.

Дніпропетровщина до них не відноситься.

І відсьогодні українці зможуть в’їхати до Болгарії без проходження двотижневого карантину та без тесту на коронавірус. Про таке повідомило посольство України в Болгарії.