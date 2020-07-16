На проспекті Яворницького оновлюють Алею митців

Не тільки ламають, а й будують! Дніпровська інспекція з благоустрою, відома в місті масовими знесеннями МАФів та наливайок, взялася відбудовувати тротуари. Минулоріч відновила понад двадцять тисяч квадратних метрів пішохідних зон по всьому місту. Нині роботи також йдуть повним ходом. Жодної бюджетної гривні на ремонти інспекція не витратила. Де вже можна пройтися рівненьким тротуаром та звідки на це взялися гроші – дізнавалася наша Валерія Бовша.

Це перетин проспекту Поля та вулиці Титова. Ремонт тротуарів ось на цьому перехресті став одним з найбільших проєктів, які цьогоріч вдалося реалізувати міській інспекції з благоустрою.

Рівненький асфальт, заниженні бордюри та тактильна плитка. На розі Поля та Титова відбудували тротуари вперше за кілька десятиліть. Тутешні мешканці результатом задоволені.

Раді й власники двоколісних. Діляться, перетнути жваве перехрестя раніше було не просто незручно, а й небезпечно.

А це вже самісенький центр Дніпра – Алея митців на проспекті Яворницького. Нині ремонтні роботи тут в розпалі. Комунальники повністю замінюють покриття тротуару, укладають плитку та облаштовують невеличкі “кишені” – для художників, які призвичаїлися тут продавати власні вироби.

Пан Іван торгує своїми виробами на цій алеї третє десятиліття. Не пам’ятає, щоб колись тут проводили такі масштабні роботи.

За всі роботи відповідають комунальні підприємства, які підпорядковуються міській інспекції з благоустрою. До речі, ані копійки з бюджету на тротуари не йде – все заробили самі.

У такий спосіб за два останні роки встигли відремонтувати понад тридцять тисяч квадратних метрів пішохідних зон у Дніпрі. Цьогоріч завершать відновлення Алеї митців, та й взагалі обіцяють впорядкувати всі тротуари на проспекті Яворницького. Також ремонт проведуть на окремих ділянках проспекту Поля.

Роботи проводять не тільки в середмісті Дніпра. Надходить чимало скарг і від жителів віддалених районів та житломасивів. Обіцяють з усім розібратися – або змусять балансоутримувача тротуару провести ремонт, або ж зроблять це коштом комунальних підприємств.